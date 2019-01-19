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Общество / Криминал
Вчера, 22:00
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Во Львове подростки, смеясь, выбросили с девятого этажа кота

Полиция установила место, где происходили события, а также установили лиц, которые это сделали. Ими оказались двое львовян-подростков, 15 и 16 лет. Их имена известны. Подростки являются учениками одного из училищ Львова.

Неадекваты поднялись на лифте на последний этаж и сбросили беззащитное животное. Выжил ли кот - пока неизвестно. "Смешное" событие ребята снимали на мобильный, а потом выложили видео в сеть.

Полиция открыла уголовное производство в отношении действий подростков по ч.1 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы, сообщает пресс-центр Нацполиции во Львовской области.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

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