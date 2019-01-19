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Вчера, 19:00
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"Укрпочта" решила выпустить почтовую марку в честь 100-летия Акта Злуки

Марка выйдет 22 января, а торжественное спецгашение состоится в Арт-хабе «Укрпочты» (ул. Крещатик, 22) с участием министра инфраструктуры Владимира Емельяна, сообщается на сайте учреждения.

Тираж новой марки немаленький, он составит 130 тыс. экземпляров. Коллекционеры и все желающие смогут приобрести ее уже 22 января в специализированных местах по продаже филателистической продукции за 8 гривен.

Вместе с маркой можно будет приобрести маркированную бумагу для писем и заметок. Она будет состоять из 8 марок, на которых напечатаны надписи: "Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины - Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина и Венгерская Украина) и Надднепрянская Большая Украина. Осуществились извечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Универсал Директории УНР 22 января 1919".


Источник: Укрпошта







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