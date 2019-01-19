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Вчера, 15:30
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Поезда после аварии стояли три часа, а на сайте Укрзализницы - ни слова

В Киевской области возле станции Кожанка на участке Фастов – Козятин утром 19 января сошел с рельсов грузовой поезд. В результате - 8 пассажирских поездов задержались в пути на три часа, но "Укрзализныця" ничего не сообщила пассажирам об ориентировочном времени задержки поездов. И не извинилась за проблемы.

Об аварии первым сообщил 24 канал. Движение по железной дороге на этом направлении было частично перекрыто.

В пути на три часа задержались 8 пассажирский поездов:


715 Киев – Перемышль;

138 Лисичанск – Хмельницкий;

121 Николаев – Ровно;

111 Харьков – Львов;

70 Мариуполь – Львов;

55 Москва – Хмельницкий;

23 Москва – Одесса;

779 Сумы – Винница.


"Укрзализныця" ничего не сообщила об аварии ни пассажирам, ни на своем сайте. На многочисленные обращения к руководству тоже никто не ответил.

Движение возобновилось через три часа, около 14.30.

И только после этого пресс-секретарь Юго-Западной железной дороги Анна Казимир сообщила СМИ, что
"продолжаются восстановительные работы, вагоны подняли, но сейчас проходит ремонт пути".

Секретарь НСЖУ Илья Суздалев (Ilya Suzdalev) на своей страничке в Фейсбуке написал:

"...Мой поезд стоит под Фастовом... А на сайте Укрзализныци ни слова о массовом сбое в графике движения поездов... Зато цену постельного тряпья повысили, цену билетов, цену всего. А сервис где, блин? ...Не говоря уже об извинениях перед тысячами пассажиров моего и других поездов. Написал уже везде, и Кравцову в личку...
Три часа стояли. Поехали в 14.30 примерно..."


Источник: УНИАН







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