Вы еще не квасили капусту в мусорных баках? В Днепре вас научат!

Жители Днепра квасили в украденных мусорных контейнерах капусту и солили арбузы, предварительно обдав их кипятком, пожаловался в Facebook мэр города Борис Филатов.
"Как выяснилось, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре. Жители поселка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком", - написал он.
По словам Филатова, старые металлические контейнеры для этого не подходили – "негигиенично", в то время как новые – "большие, вместительные, колесики есть и крышкой закрываются".
"Господи Всемогущий, почему Ты иногда даешь мне испытания, которые я выносить почти не в силах?" – подытожил Филатов.
Источник: https://news.liga.net