Лавочка закрывается: водительские курсы больше не нужны

В Украине хотят разрешить сдавать на водительские права без прохождения курсов. Об этом написал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook. Это касается получения водительских прав категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ.

"Сегодня получения водительских прав - одна из самых популярных услуг. Чтобы их получить, нужно подготовить большой пакет документов, пройти несколько этапов процедур и самое важное - курсы, в среднем 140 часов обучения. Это лишнее бюрократическое нагрузки на граждан и опыт многих стран мира, в частности Германии, Великобритании, Норвегии, Чехии и Польши, свидетельствует о том, что эти процессы можно оптимизировать и сделать получение услуги быстрее и проще для граждан", - написал Парцхаладзе.

По итогам расширенного заседания рабочей группы по выработке единых подходов к развитию административных услуг в регионах было поручено МВД Украины совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины и другим заинтересованным органам изучить лучший мировой опыт для возможности упростить получение этой услуги.

Согласно поручению, запланировано уменьшить количество процедур и документов, а также расходы кандидатов за счет выбора приемлемого способа подготовки к экзаменам - самостоятельного обучения или в специализированных школах.

По подсчетам экспертов, после этого количество времени на получение услуги может сократиться в целом на 95%.

Речь идет также о сокращении времени на прохождение медосмотра и возможную подачу медицинской справки онлайн.



Источник: https://www.epravda.com.ua



























