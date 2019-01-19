Женщины, беспилотники и грандиозные планы - 24-я украинская экспедиция отправилась в Антарктиду

В Министерстве образования и науки говорят, что 24 украинская научная экспедиция в Антарктиду - крупнейшая и самая длительная за последние 17 лет. На станции имени Вернадского более двух месяцев будут работать 26 ученых, среди них впервые есть женщины.

Отправляются ученые в очень дальний путь - впереди у них более 15 тыс. км. Именно столько от Киева до острова Галиндез, который является частью Антарктиды и на котором расположена украинская станция имени Вернадского. Это два дня в самолете и еще пять - на корабле. И только через неделю они будут на территории самого загадочного материка планеты.

Зоолог Андрей Юриевич знает эту станцию, как свои пять пальцев. Там бывал уже шесть раз: "В соседях у нас тут и пингвины, и тюлени, иногда по протокам киты заходят. Ну и вообще такая очень живописная местность".

Полярники едут в Антарктиду не просто посмотреть на природу. В составе экспедиции - геологи, метеорологи, биологи и инженеры. Они будут строить 3D-модели ледников, изучать многообразие антарктических вирусов и бактерий, а также - исследовать причины глобального потепления. А еще - впервые везут с собой летательные аппараты.

"Вернадский после этого сезона можно будет считать военно-воздушной базой. На самом деле военного ничего в ней нет. Дроны абсолютно мирные, снимать они будут все, начиная с спектра хлорофилла. Собственно, они и предназначены для дистанционной съемки именно растительности, и для лазерной грамометрии. То есть, с помощью лазера измерять объем и массу ледников", - объясняет и.о. директора Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Биолог Мария Павловская впервые побывает в Антарктиде. Единственное, что ее смущает, что может не быть связи: "Меня волнует, что у меня здесь пятилетняя дочь остается. Ну, и конечно, что я немного переживаю".



Источник: https://www.5.ua



























