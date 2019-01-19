Теперь подарок не может стоить более тысячи гривен

В Украине с 1 января 2019 года начал действовать новый порядок налогообложения стоимости подарков. Об этом сообщило ГУ ДФС.

Новый порядок налогообложения подарков установлен Законом Украины от 23.11.2018 №2628 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов», которые изложены в новой редакции п 165.1.39 п.165.1 ст.165 НКУ.

Согласно п.п., 165.1.39 п.165.1 ст.165 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ) стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных соревнований) - в части, не превышающей 25 процентов одной минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года, за исключением денежных выплат в любой сумме, не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц. В 2019 году эта сумма составляет 1043,25 грн в месяц (4173 грн х 25%), - сообщили в ДФС.

Следовательно, максимальная стоимость подарка, которая не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором, составляет 1043,25 грн в месяц.

В случае превышения указанной стоимости - налогообложению подлежит разница.



Источник: ГУ ДФС



































