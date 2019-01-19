Информация о новых правилах вызова "скорой" - фейк, который может иметь тяжелые последствия

МОЗ Украины опровергает ложную информацию о том, что якобы с 1 января 2019 в Украине действуют новые правила вызова экстренной помощи. Распространение этой информации может иметь трагические последствия.

Ведь это вводит в заблуждение украинцев о путях обращения за необходимой медицинской помощью и может стать причиной самолечения и наступления тяжких последствий для здоровья.

В частности, в СМИ утверждалось, что экстренную помощь разделили на скорую и неотложную помощь, и вызвать эти службы необходимо по разным телефонам - 103 и 112 соответственно. Это не так.





Вот правдивые факты о работе скорой помощи в 2019 году:

1. Правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены Приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370. Изменения к этому нормативному акту не вносились, он действует на сегодняшний день, и именно им руководствуются диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы.

2. Бригада «скорой» оказывает помощь в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью человека. Существует перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости экстренной помощи. Это, например, внезапное расстройство дыхания, потеря сознания, боль в области сердца, значительное наружное кровотечение и тому подобное. В таких случаях необходимо вызвать скорую помощь по единому номеру 103. Бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах - в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города - в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

3. Так называемая "служба неотложной помощи" является одной из опций оказания медицинской помощи на дому у пациента. Решение о ее создании и поддержке принимает местная власть. В тех регионах, где работает такая служба, есть отдельные номера, по которым можно вызвать медиков или воспользоваться переадресацией вызова с номера 103. Как правило, это местные номера и ни в коем случае - не номер 112. Кроме того, если речь идет о неекстреном вызове в рабочее время медицинского учреждения первичной помощи, можно обратиться к своему семейному врачу.

4. Если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неекстрених случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение 1:00 с момента получения обращения. Например, речь идет о таких состояниях, не угрожающих жизни, как незначительное повышение температуры или давление без дополнительных симптомов, случаи обострения хронических болезней и тому подобное.



Источник: Минздрав























