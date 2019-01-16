На Харьковщине участники АТО (ООС), воевавших семьями, получат земельные участки

16 января в актовом зале Департамента агропромышленного развития ХОГА состоялось вручение приказов о передаче в собственность земельных участков участникам АТО (ООС).

Такой документ получили 58 участников АТО (ООС) - военных Национальной гвардии Украины, Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Также приказ на выделение земли получила мама погибшего участника АТО Константина Животченко - Лидия Васильевна. Константин родился в Новоселовке Нововодолажского района, участвовал в Революции Достоинства, воевал в составе батальона «Айдар», с 2015 года - в 128-й бригаде. Погиб в бою 8 апреля 2016 в районе поселка Опытное вблизи Донецка. Награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Кроме того, среди будущих хозяев земли - целые семьи участников АТО (ООС). Так, в мероприятии приняли участие супруги Ованесян: Роберт и Елена, а еще отец и сын Горшанськи Константин и Виктор.

Все земельные участки, о которых идет речь, расположены на территории Дергачевского городского совета. Их целевое назначение: ведение индивидуального садоводства (площадью по 0,10 га и 0,12 га).

Кроме того, проведено традиционная жеребьевка 228 земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства для участников АТО (ООС) на территории Барвенковского и Балаклейского районов.



Источник: "Bagels & Letters"























