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Общество / Криминал
Вчера, 18:00
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В Харькове произошло нападение на офицера полиции, пострадавший в реанимации

Утром 16 января двое неизвестных в масках напали на офицера полиции, когда он выходил из подъезда собственного дома, передает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. По предварительным данным, у пострадавшего — ранения головы и шеи. Он доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

В ведомстве заявили, что злоумышленники в балаклавах ударили мужчину и выстрелили в него, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета. Как сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, потерпевший — сотрудник Департамента уголовного розыска. Он сообщил также, что имя заказчика этого преступления известно и для криминальной полиции границ нет.

Правоохранители прилагают все усилия для установления нападавших: введен в действие план «Сирена» по розыску преступников.


Источник: Накипело







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