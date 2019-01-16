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Бизнес / Финансы
Вчера, 16:30
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Рейтинг украинских банков: где без боязни можно хранить деньги

В Украине за последние несколько лет после масштабной чистки финансового сектора закрылся каждый второй банк. Среди оставшихся - большие игроки и те, кто рискует закрыться в ближайшей перспективе.

OBOZREVATEL вместе с журналом "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах" составили список самых надежных украинских банков. В него попали крупнейшие финучреждения.

В тройку самых надежных банков Украины попали финансовые учреждения с капиталом из Австрии, Польши и Германии. Они показали лучшие результаты по критериям: объем уплаченных налогов на прибыль клиентов по депозитам, выполнения экономических нормативов НБУ и кредитные риски (нормативы Н7 и Н9).

Позиция в рейтинге определялась 4-мя показателями и по 3-м критериям: объем уплаченного налога на прибыль по депозитам (в частности характеризует объем привлеченных средств и размер банка), выполнение экономических нормативов НБУ по состоянию на 1 декабря 2018 (определяет, есть ли в банке экономические проблемы) и кредитные риски (нормативы Н7 и Н9).

Рейтинг украинских банков:


Источник: Обозреватель







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