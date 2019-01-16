Легендарный "Руслан" Украина будет делать без российских комплектующих

Государственное предприятие "Антонов" намерено возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Теперь Украина обойдется без российских комплектующих. Первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко сообщил, что сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года.

Летом 2018 года стал известно, что Государственное предприятие "Антонов" не собирается возобновлять сотрудничество с российской стороной для изготовления и модернизации самолетов Ан-124-100 "Руслан".

"Мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, производящими авиационную технику. Уже сейчас мы на завершающей стадии полной переработки всей электронной составляющей этого транспортного самолета. И надеемся, что она будет окончательно принята инженерной и конструкторской группой ГП" Антонов", чтобы в этом году начать сборку первого самолета", - отметил Омельченко.

Ан-124 "Руслан" - тяжелый дальний транспортный самолет разработки ОКБ О. К. Антонова. Первый полет выполнил 24 декабря 1982.



Источник: Обозреватель



























