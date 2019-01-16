Медицинская диагностика в 2019 году для нас будет бесплатной

На программу "Бесплатная диагностика", которая включает 54 вида медицинских исследований, в Госбюджете-2019 заложено 2 миллиарда гривен - сообщил Гройсман на своей странице в Facebook.

По его словам, программа заработает с 1 июля 2019 года. Она содержит 54 вида исследований. Среди них 20 анализов, 6 видов УЗИ, 4 вида биопсии, маммография, 5 видов рентгена и операции одного дня.

"Все эти анализы и обследования пациент может пройти бесплатно, если на них его направил личный врач", - отметил премьер-министр.

Это очень положительное сообщение, хотя - как всегда! - не понятно, что же делать до середины лета тем, у кого сейчас нет денег на обследование...



Источник: Укринформ























