Кто и почему убил мэра Гданьска: подробности трагедии

14 января сердце Павла Адамовича, мэра Гданьска, который получил от 27-летнего злоумышленника Стефана В. три ножевых ранения во время благотворительного концерта, не выдержало и остановилось - он умер в больнице.

Адамович занимал должность мэра с 1998 года. В ноябре прошлого года он был переизбран на новый срок.

В эфире "Информационного вечера" на "5 канале" Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица прокомментировал трагедию и объяснил, почему это могло произойти.

"Убийца Павла Адамовича (я это не могу утверждать 100%, но, скорее всего) - это психически больной человек. Поэтому тяжело охарактеризовать, какие у него были мотивы. Это установит следствие и суд", - сказал сначала дипломат.

В то же время он признал, что политическая ситуация внутри Польши сейчас остается напряженной.

"Конечно, ситуация, которая сложилась, учит нас тому, что речь ненависти и язык нетолерантности может привести к созданию такой атмосферы, праворадикальные, радикальные, неуравновешенные лица могут совершать такие действия в отношении представителей политических партий, политических лидеров, деятелей самоуправления. К сожалению, здесь должна была сработать правоохранительная система и органы безопасности, которые должны быстро реагировать на такого рода заявления или попытки критики политиков за их взгляды ", - считает Дещица.

Ситуация обостряется еще и тем, что вскоре в Польше состоятся парламентские выборы и выборы в Европарламент.

"Действительно, есть такое противостояние между силами, которые поддерживают демократию, которые поддерживают либеральные взгляды, европейский выбор Польши, свободный город Гданьск, польский солидарность, солидарность Польши с другими странами и теми силами, которые критикуют такую ​​толерантность и политику. Что будет дальше во внутренней политике Польши - покажут, конечно, выборы. выборы в парламент должны состояться осенью, но также и выборы в Европейский парламент, которые пройдут в Польше в мае-, покажут, Польша дальше движется в сторону ЕС, или выбирает какой-то св й, другой путь ", - отмечает посол Украины в Польше.

После нападения он был госпитализирован в критическом состоянии и прооперирован.

"Господин Адамович умер. Вечная ему память. Несмотря на все усилия спасти его не удалось", - сказал директор Университетского клинического центра в Гданьске, доктор Томаш Стефаняк.

Причиненные ему ранения были крайне тяжелыми. По словам Стефаняка, это были "серьезная рана сердца, рана диафрагмы, раны органов брюшной полости". Врачи проводили операцию в ночь на 14 января в течение пяти часов; она прошла успешно, однако состояние здоровья пострадавшего не улучшилось, добавляет издание Onet.

"С глубочайшим сожалением мы должны сообщить вам, что проиграли борьбу за жизнь мэра", - сказали в Университетском клиническом центре в Гданьске.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семье и близким друзьям Адамовича.

"Враждебность и насилие принесли наиболее трагический исход и боль. Мы не можем этого принять", - написал Дуда на странице в Twitter.

«Привет, привет! Меня зовут Стефан. Я несправедливо отсидел в тюрьме. „Гражданская платформа“ (партия, к которой принадлежал мэр Гданьска до 2015 года — Ред.) меня пытала, поэтому и погиб Адамович», — прокричал нападавший в микрофон, после того как нанес Адамовичу несколько ножевых ранений.

27-летнего мужчину задержали на месте. Ему грозит пожизненное заключение. По словам пресс-секретаря прокуратуры Гданьска Гражины Вавринюк, задержанному после нападения предъявлено обвинение в убийстве, «мотив которого заслуживает особого осуждения».

Во время допроса он не признал свою вину.

Мужчина в 2013 году был осужден за вооруженное ограбление банка и отсидеть пять с половиной лет. По информации РolskierRadio, до конца своего пребывания в тюрьме (до 8 декабря 2018 года) Стефан У. находился под постоянным медицинским контролем — психиатры диагностировали шизофрению.

Общество бурно отреагировало на смерть Павела Адамовича, которого уважают за развитие своего города и за прогрессивную жизненную позицию.

Сразу после нападения жители Гданьска выстроились в очередь, чтобы сдать для него кровь.

Когда стало известно о смерти Павела Адамовича, жители польских городов вышли на улицы на акции против насилия и ненависти. На марш в Гданьске многие принесли свечи.

К акции присоединился президент Европейского совета Дональд Туск, друг и бывший политический союзник Адамовича.

В Варшаве городские власти объявили трехдневный траур с 15 по 17 января.





Источник: https://www.5.ua



























