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Вчера, 18:00
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Не доели - мы вас оштрафуем, потому что еду выбрасывать нельзя

В Дубайском ресторане начали штрафовать посетителей за то, что они не доедают заказанное. Таким образом заведение хочет не только сократить объем расходов, но и воспитать посетителей.

Ресторан Gulou Hotpot в районе Аль Барша в западной части Дубая ввел штрафы за недоеденные блюда, сообщает Фокус.

Посетителям, у которых после обеда остается что-то на тарелках, добавят к счету 50 дирхам ($13,6).

Таким образом ресторан хочет добиться, чтобы клиенты делали свой выбор более осознанно и не тратили продукты понапрасну.


Источник: Вечерний Харьков




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