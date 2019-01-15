Не доели - мы вас оштрафуем, потому что еду выбрасывать нельзя

В Дубайском ресторане начали штрафовать посетителей за то, что они не доедают заказанное. Таким образом заведение хочет не только сократить объем расходов, но и воспитать посетителей.

Ресторан Gulou Hotpot в районе Аль Барша в западной части Дубая ввел штрафы за недоеденные блюда, сообщает Фокус.

Посетителям, у которых после обеда остается что-то на тарелках, добавят к счету 50 дирхам ($13,6).

Таким образом ресторан хочет добиться, чтобы клиенты делали свой выбор более осознанно и не тратили продукты понапрасну.



Источник: Вечерний Харьков











