Полиция задержала мужчину, выбросившего сына из окна

В Чугуевском районе Харьковской области 40-летний мужчина выбросил из окна четвертого этажа своего пятилетнего сына. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Ребенок выжил. С полученными травмами его доставили в реанимацию. Сейчас врачи оценивают состояние малыша как удовлетворительное.

«Относительно отца, то он плачет. По его словам: "Лег спать с сыном на одной кровати, ночью проснулся от кошмарного сна, и, не понимая, вибросив ребенка в окно". Но из его рассказа, в тот вечер он умеренно употреблял алкоголь, может, потому ему и приснился кошмар», — пишет Аброськин.

Правоохранители задержали горе-отца. По их информации, семья характеризуется положительно и на учете в полиции не была. Следователи открыли уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.





Источник: Накипело



















