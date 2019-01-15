Рухнувшая в Харькове крыша магазина сломала девушке позвоночник

В Харькове на территории рынка на Московском проспекте произошел обвал недостроенной металлической конструкции площадью 50 м. В результате падения кровли госпитализированы три женщины.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 68 и 28-летние пострадавшие получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, 27-летняя девушка – закрытую травму и ушиб грудной клетки, закрытый перелом грудного отдела позвоночника.

Женщин отвезли в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Следователи следственного управления облуправления полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Работники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.



Источник: https://vecherniy.kharkov.ua























