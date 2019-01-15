Европа знает Украину с ХVI века как весьма цивилизованную страну

Иностранные дипломаты оставили для нас воспоминания, переписку и описания своих путешествий, в которых перед нами предстает наша красивая, величественная и развитая страна, которая пользовалась уважением у соседей. А мы благодаря этим описаниям можем представить, какой была Украина 400 лет назад.

Вот наиболее интересные цитаты и впечатления от нашей страны, её культуры, традиций и людей.



«Киев, столица прежнего государства русов, на реке Бористен, является одним из самых красивых и самых культурных городов Европы, хотя его ограбили и он опустошен до края», - писал А. Кампензе в 1534 году: (A. Campense. «Lettera d'Alberto Campense»).



Посол императора Рудольфа II в Запорожской Сечи Эрих Лясота в 1594 году пишет, что запорожские старшины были люди высокообразованные, вели себя, как хорошо воспитанные европейские аристократы, знали все тонкости европейской дипломатичнои этики, вообще, были очень культурными европейскими рыцарями. О наших городах, Каменец, Прилуки пишет, что они своими домами, чистотой, упорядоченностью, богатством, укреплениями могут успешно конкурировать с лучшими европейскими городами. Про крестьян пишет, что они, работая в поле, имеют ружье или саблю при себе, чтобы каждую минуту быть готовым отразить неожиданное нападение татар (Е. Lassota. «Tagebuch»).



«Украинцы - умные, искренние, щедрые и более всего ценят свою свободу. Они считают смерть лучше рабства и потому упорно борются с поляками за свою независимость. Строением тела - крепкие, стройные, красивые, а на войне - вызывающе храбрые и выносливые», - писал французский инженер Боплан в 1650 году. (G. Beauplan. «Description de L 'Ucraine»).



«В своей Раде казаки обдумывают дела, всегда имея в виду общее благо. Свои взгляды выражают свободно, но когда видят, что взгляд оппонента лучше, то без упрямства отказываются от свого. Потому я сказал бы, что это Республика могла бы равняться спартанской, если бы казаки почитали трезвость так, как спартанцы», - посол от республики Венеция к гетмана Б. Хмельницкого А. Вимина, который был в Украине в 1650 году, (A. Vimina. «Relazione dell origine del costumi dei Cosacchi»).



«Воинственная нация казаков уменьшается с каждым днем. Она скоро исчезнет с лица земли, как исчезли другие нации, попавших под власть московского скипетра, разве что скоро придет какая успешная революция, которая свергнет с них московское ярмо. Козаки не имеют ничего общего с московитами, за исключением греческой религии и испорченной москвинами слов славянской речи. Их обычаи, их образ жизни, дом, еда - все совершенно различное. Казаки есть хорошие, красивые, высокие, ловкие, активные, искренние, честные, храбрые, не привыкли к рабству. Коротко - полная противоположность москвинам. Их внешний вид не однообразный, как у московитов. Козаки есть жестокие, но только в бою, а московиты имеют врожденную хладнокровную жестокость, безжалостную и садистическую", - француз Ч. Масон был на службе у московского правительства в 1762-1802 годах (С. F. Masson. «Memoires secret sur la Russie»).



«Украина невероятно плодородная и хорошо ухоженная. Я еще не видел такой страны, которая бы была так похожа на лучшие провинции Англии, как Украина. Переезжая через Украину, я чувствовал себя так безопасно и свободно, как и в Англии, хотя тогда была война с Турцией. Украинцы очень честный, хорошо воспитанный, моральный народ», - писал англичанин Д. Маршал, который был в Украине в 1770 году (J. Marshall.« Travels»).



«В Украине матери купают младенцев ежедневно до года, считая, что это способствует росту детей», - Ю. Вердум, который путешествовал по Украине в 1670-1672 годах.



"Украина станет новой Элладой (Грецией): прекрасный климат этого края, веселый нрав народа, его музыкальный талант, плодородная земля - ​​все это когда-то проснется и встанет большая культурная нация; ее границы протянутся к Черному морю, а ее влияние - в далекий мир» - писал немецкий философ и этнограф И. Гердер в своих «дневниках» в 1769 году: (J. G. Herder. «Tagebuch»).



«Несмотря на деспотию Московии, которая душит все украинское, эта казацкая нация нанесла бы смертельный удар по Московии, если бы удалось поднять Украину на революцию. Тогда она сыграла бы главную роль в освобождении всех народов, которые теперь стонут в московском иге», - письмо французского Посла к своему Министру иностранных дел с 24.VII.1795. В архиве М.З.С. Франции, ч. 327.



"Конюшня украинской почтовой стации на 20 лошадей своей чистотой и порядком могла бы успешно конкурировать с конюшней в Англии. Дом бедного сельского старосты также замечателен: каждая маленькая вещь там была чистенькая, в порядке и на своем месте, мусора нигде не видно. После Московии это для нас было очень приятной неожиданностью. Я скорее обедал бы на полу украинской хаты, чем за столом московского князя", - писал английский профессор Е. Кларк (по: E. D. Clarke. «Travels in Russia»).



"Они покупают и продают всякого рода товар, а не платя никаких налогов, кроме небольшого в гетманскую казну. Они имеют неограниченную свободу заниматьсяпромыслами, которыми сами хотят... Население Украины известно за ее пределами своей вежливостью и чрезвычайной чистотой. Они хорошо одеты и свои дома держат скрупулезно чисто. В городе Немиров бедная хижина в разы чище богатого дворца в Москве", - датский посол Ю. Юст, который ездил в 1711 году в Украине (по: J. Just.« Memoires»).



«К сожалению, я должен закончить свое описание неприятной чертой; я должен сказать о ненависти украинский в москвинам. Тут часто услышите, как они говорят: «Добрый человек, но москаль». Но этого еще мало: они передают это чувство даже младенцам, пугая их «москалём». Перепуганный этим именем, ребенок перестает плакать», - писал А. Левшин, заканчивая своё восторженное описание Украины («Письма с Малоросии»).



"В Европе существует народ, забытый историками, - народ Русинов, 12 миллионов под русским царем и 2 миллиона под Австро-Венгерской монархией. Народ этот такой же многочисленный, как народ Испании, втрое больше чехов и равный по количеству всем подданным короны св. Стефана. Этот народ существует, имеет свою историю, отличную от истории Польши и еще более отличную от истории Московии. Он имеет свои традиции, свой язык. Отдельную от московской и польской, имеет выразительную индивидуальность, за которую бореться. История не должна забывать, что до Петра I тот народ, который мы сейчас называем рутенами, или русинами, и его земля называлась Русью или Рутенией, а народ, который мы сейчас называем русским, назывался московитами, а их земля - ​​Московиею. В конце прошлого века все во Франции и в Европе хорошо умели отличать Русь от Московии", - французский сенатор, политик и редактор журнала" La Patrie" ("Родина") К. Делямар, XIX в.



Источник: http://likeme.pp.ua



























