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Сегодня, 08:21
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Завод керамики в Славянске работает и помогает городу

Крупнейший в Украине Славянский завод керамики вот уже два десятилетия дает работу переселенцам и ветеранам. Он прерывал свою работу лишь раз – во время оккупации Славянска пророссийскими боевиками.

Руководит заводом Александр Полигенько. На него работает 140 керамистов, которые вернулись на предприятие после эвакуации в 2014. Александр покупал билеты домой тем, кому не хватало денег и взял на работу еще 25 переселенцев и ветеранов. Перевозить предприятие из Славянска не думает.

“А почему мы должны уходить с нашей земли? Нам и в Славянске хорошо!” – говорит Александр Полигенько.

Сейчас предприятие помогает больницам и школам. Оплачивает ремонты в интернатах и технику для людей с инвалидностью и планирует открыть в городе уже третий цех.

Керамика из Славянска красивая и качественная, она сегодня востребована не только в Украине, но хорошо продается в Европе и даже в США.


Источник: https://karachun.com.ua







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