Закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" вступил в силу

Закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" Верховная рада приняла в начале декабря 2017 года. Норма документа об отягчающих обстоятельствах вступила в силу с 11 января 2018 года. Однако подавляющее большинство норм закона вступило в силу с 11 января 2019 года - через год после публикации в издании "Голос Украины".



Нормы закона



Наказание за совершение домашнего насилия в судебном порядке вводится в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов либо арест на срок до 6 месяцев. Также предусматривается и ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до двух лет.

При этом будут действовать запреты звонков, переписки с потерпевшим лицом, приближение на определенное расстояние.

Отметим, что в случае выявления фактов домашнего насилия соответствующие органы (правоохранительные, управления соцзащиты населения, центры семьи и молодежи, службы по делам детей) должны предлагать пострадавшим обращаться в специализированные центры.

Подчеркнем, законом подвергаются существенной редакции статьи, которые предусматривают ответственность за преступления против половой свободы и неприкосновенности. Так, одно из новшеств закона - уменьшение минимального срока уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетних.

В частности, предыдущая редакция ст. 152 Уголовного кодекса устанавливала наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет, а по новому закону санкция будет от 8 до 15 лет.



Ответственность за принуждение к браку



Устанавливается уголовная ответственность за принуждение к браку. Теперь принуждение к вступлению в брак; к продолжению принудительно заключенного брака; к вступлению в сожительство без заключения брака; к продолжению такого сожительства; принуждение к переезду в другую страну с одной из вышеописанных целей наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.



Чего ждать



Попытки законодателя углубить и детализировать нормы УК, посвященные домашнему и сексуальному насилию, сделали защиту от насилия пугающей.

Есть ли повод юморить?

Данный образец отечественного законотворчества уже натерпелся насмешек со стороны представителей юридического сообщества, которые после прочтения предлагаемых изменений в Уголовный кодекс, пришли к выводу, что секс в нашей стране становится «рискованным занятием». Гражданам было предложено отныне не приступать к осуществлению физиологического процесса, в том числе и к выполнению супружеского долга, не обменявшись с партнером расписками о добровольности своего участия. Также советовали требовать у Минюста разработки электронного приложения, чтобы добровольное согласие можно было выражать и с помощью мобильных гаджетов.



What is «домашнее насилие»



Напомним, что на самом деле хотел изменить законодатель.

По сути, основные изменения коснулись только двух разделов Особой части Уголовного кодекса — Раздела II «Преступления против жизни и здоровья человека» и Раздела IV «Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности».

В частности, расширен список умышленных тяжких телесных повреждений. К ним решили причислить «увечье половых органов» (ст. 121 УК).

Существенно раздвинули рамки ст.134, которая касается незаконного проведения аборта. Теперь к преступным действиям добавлена и незаконная стерилизация, а уголовная ответственность также наступает за принуждение к аборту или стериализации без добровольного согласия потерпевшего лица.

И только в ст.126-1, которая стала новеллой, наконец дано определение домашнего насилия: «Умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, что приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, утрате трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни потерпевшего».

Впрочем, знатоки права отмечают, что это не самая удачная формулировка, несущая к тому же немало оценочных суждений. Например, «систематическое» совершение насилия — это как? Раз в неделю или чаще? Законодатель также не объясняет, что он подразумевает под понятиями «психологические страдания» или «эмоциональная зависимость».

Кроме того, правоведы отмечают, что за совершение домашнего насилия, как его описывает ст.126-1 УК, давно предусмотрена ответственность другими статьями Особой части Уголовного кодекса Украины. С ними новелла может вступить в ненужную конкуренцию и нарушить принцип правовой определенности.



Сексуальное насилие в подробностях



Главная творческая энергия законодателя была направлена на модернизацию Раздела IV Особой части УК «Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности». Авторы изменений пошли путем детализации состава преступления.

Так, из новой редакции ст.152 УК можно подробно узнать об изнасиловании. Описывается, что это не просто половой акт с применением или угрозой применения физического насилия, как было раньше, а «действия сексуального характера, связанные с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего».

А «проникновение» в тело лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, уже само по себе считается преступлением и карается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Эстафету подхватывает измененная ст.153 УК, которая поможет выйти из правового тупика, если в результате сексуальных действий проникновения в тело потерпевшего не состоялось. Теперь это будет квалифицироваться как «сексуальное насилие», правда, с таким же беспощадным наказанием — лишением свободы до пяти лет. Единственно, не понятна логика уменьшения ответственности за совершение сексуального насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет. В случае отсутствия «проникновения» покарают лишением свободы только от пяти до десяти лет.

Важной новеллой этих статей является то, что отдельно выделено изнасилование или сексуальное насилие «в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которой виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях». Более того, юристы отмечают, что любое секс насилие в отношении близкого человека теперь будет караться гораздо строже, чем насилие над посторонним человеком. Так это заведено в Европе.

Замыкает вопрос дифференциации видов домашнего и сексуального насилия ст.154 УК. В ней остался от предыдущей редакции основной смысл: «Принуждение лица без его добровольного согласия к совершению акта сексуального характера с лицом, от которого потерпевшее лицо материально или служебно зависимо». Однако в отдельный пункт все-таки решили выделить просто принуждение, без наличия какой-либо зависимости, что, очевидно, также нередко встречается.



Лжезаявителю будет не до смеха



Подробные и, возможно, неуклюжие описания деликатной сферы сексуального насилия, естественно, вызвали ироническую реакцию у юристов. Особенно им понравилось определение гениталий как орудия преступления, наряду с другими предметами.

Однако за бурной реакцией насмешников стоит обычная для отечественного законотворчества проблема — изменения не убедительны и кардинально не улучшают существовавшие до сегодняшнего дня правовые нормы. Следует констатировать, что четких законодательных критериев для разделения составов преступлений, предусмотренных ст. 152-154 УК, достигнуть не удалось.

Более того, введение в текст кодекса многих понятий без четкого объяснения их смысла, как, например, «добровольное согласие», грозит возможными злоупотреблениями. Ведь теперь любой секс с партнером гипотетически может быть представлен как сексуальное насилие.

Впрочем, в прокуратуре и полиции успокаивают, что всплеска ложных заявлений об изнасиловании не будет. Свою уверенность они объясняют тем, что законодатель в законе, о котором речь, все-таки додумался предусмотреть поправки в пункт 7 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса.

В данной статье названы причины закрытия уголовного производства. До 11 января 2019 года, согласно п.7 статьи уголовное производство прекращается, если потерпевший или его представитель отказался от обвинения в уголовном производстве в форме частного обвинения.

Теперь же к этому добавили слова «кроме уголовного производства в отношении преступления, связанного с домашним насилием». Заявитель должен будет десять раз подумать, стоит ли обычные семейные ссоры переносить в уголовную плоскость, ведь органы досудебного расследования после регистрации заявления обязаны будут довести дело до логического конца. Лжезаявителю в результате грозит привлечение к уголовной ответственности за лжесвидетельствование.

Представители юридического сообщества также склонны считать, что, как обычно, все недостатки законодательства выявит и нивелирует судебная практика.

В любом случае страсти вокруг новых уголовно-правовых норм относительно домашнего и сексуального насилия — это очередной «маячок» для законодателя о качестве принимаемых им документов.



Источник: https://www.rbc.ua https://sud.ua



































