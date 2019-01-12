Протестующим на ГП «Селидовуголь» выплачивают долги, женщины приостановили голодовку

На ГП «Селидовуголь» на Донетчине четверо работниц не промышленной группы объявили о приостановке голодовки, после того как им выплатили часть задолженности по зарплате и пообещали выплатить оставшийся долг.

Сегодня на ГП «Селидовуголь» было всем работникам непромышленной группы зачислили оставшиеся 30% заработной платы за сентябрь, а также 50% за октбярь, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По словам Михаила Волынца всего было выплачено 10 миллионов гривень, также женщинам пообещали погасить оставшийся долг.

«Женщинам позвонил глава области Александр Куць и заверил, что ГП „Селидовуголь“ получит 27 миллионов, — сказал Михаил Волынец. — Он не уточнил, из какого источника будут получены эти деньги, от реализации угля или из бюджета, но эти средства будут потрачены на выплату заработной платы работникам непромышленной группы. Женщины объявили о приостановке акции протеста и будут выходить из голодовки».

Профсоюзный лидер отметил, что, если задолженность по зарплате не будет погашена в полном объеме, работницы возобновят акцию протеста.

Напомним, что забастовка на ГП «Селидовуголь» началась 17 декабря, когда около 80 работниц службы качества объявили, что не будут выполнять свои обязанности до тех пор, пока им не выплатят задолженность по зарплате, которая составляла около 5 месяцев. Руководство предприятия проигнорировало требования бастующих и даже перед новогодними праздниками не выплатило женщинам ни копейки. 2 января отчаявшиеся работники предприятия объявили голодовку, которая продолжалась 10 дней.

По словам Волынца, работникам не выплатили деньги за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года, а также существует долг за прошлые годы.



Источник: Вчасно



























