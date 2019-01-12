К системе «Open school» присоединились учебные заведения Донетчины

В Донецкой области школы начали приобщаться к системе открытых бюджетов «Open school». Ее представили педагогам Дружковки, Краматорска и Константиновки. Она позволяет видеть информацию об использовании школой денег как из бюджета, так и родителей.

Разработчики «Open school» начали внедрять сервис в 2015 году на Херсонщине. Сейчас школы в нескольких регионах Украины (Херсон, Житомир, Чернигов) начали обнародовать информацию о своих бюджеты.

«Наша система позволяет снизить напряжение между родителями и директорами школ, родители на сайте смогут увидеть, куда потрачены их благотворительные взносы, - рассказал из соучредителей Единой системы открытых бюджетов школ Юрий Антощук. - На сайте также есть вкладка "Потребности", где школы показывают, что им нужно приобрести, деньги на нужды могут дать как благотворители, так и из бюджета ».

Впроваження системы является бесплатным для учебных заведений. Также разработчики организуют обучение администраторов, отвечающих за наполнение сайта. По закону информацию об использованных деньги нужно обнародовать через 10 дней после расходов. Нужно указать сумму и на что она потрачена, также прикрепить скан (фото) квитанции. Система мобильное приложение, работать с ней можно, используя телефон.

Директора школ и представители родительских комитетов по-разному относятся к такой новации.

«Сейчас наши школы фактически не имеют автономии, за них отчитывается управления образования, - говорит начальник управления образования Ольга Барабаш. - За деньги нужно отвечать - на разных порталах мы публикуем договоры, тендеры, различные документы. В Константиновке мы выберем две пилотные школы, которые согласятся на этот проект, покажем другим преимущества ».

По словам директора Константиновского лицея Натальи Пащенко, сейчас учебное заведение отчитывается на своем сайте и на родительских собраниях о использованы деньги, после таких отчетов доверие родителей растет. Присоединение к системе «Open school» даст возможность увидеть, сколько денег было выделено на конкретную школу из бюджетов - на зарплату, коммунальные услуги, ремонт и тому подобное.

В перспективе разработчики планируют передать Единую системы открытых бюджетов школ на баланс Министерства образования и науки Украины.



Источник: Вчасно



























