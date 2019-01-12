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Сегодня, 09:25
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Заключен новый контракт на выполнение перевозок самолетами ГП «Антонов»

Самолеты парка авиакомпании «Авиалинии Антонова», авиатранспортного подразделения ГП «Антонов» продолжат выполнение стратегических авиаперевозок в рамках программы SALIS (Strategic Airlift Interim Solution).
Соответствующий контракт заключен на очередные три года - до 31 декабря 2021

Соответствии с контрактными обязательствами, начиная с 1 января 2019 года, ГП «Антонов» предоставляет два самолета Ан-124-100 на постоянной основе для выполнения авиаперевозок в интересах участников программы SALIS.


Источник: https://www.facebook.com







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