Заключен новый контракт на выполнение перевозок самолетами ГП «Антонов»

Самолеты парка авиакомпании «Авиалинии Антонова», авиатранспортного подразделения ГП «Антонов» продолжат выполнение стратегических авиаперевозок в рамках программы SALIS (Strategic Airlift Interim Solution).

Соответствующий контракт заключен на очередные три года - до 31 декабря 2021

Соответствии с контрактными обязательствами, начиная с 1 января 2019 года, ГП «Антонов» предоставляет два самолета Ан-124-100 на постоянной основе для выполнения авиаперевозок в интересах участников программы SALIS.





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