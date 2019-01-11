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Сегодня, 20:30
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С 1 января 2019 года изменились требования к пенсионному возрасту и трудовому стажу

В 2017 году вступили в силу нормы пенсионной реформы, согласно которым условия назначения пенсионных выплат меняются каждый год. В текущем году также есть свои изменения, о которых необходимо знать украинцам.

В Министерстве социальной политики объяснили механизм работы пенсионной системы в 2019 году.

До 1 января 2018 года выплаты по возрасту назначались по достижении 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет. В 2028 году на пенсию стоит рассчитывать тем, у кого страховой стаж составит 35 лет.

А в нынешнем году в 60 лет выйти на пенсию могут только те украинцы, которые имеют не менее 26 полных лет стажа. Те, кто отработал от 16 до 25 лет, смогут рассчитывать на пенсию только с 63 лет. Если стаж меньше 16 лет, то на заслуженный отдых можно будет уйти лишь в 65 лет.

Данные нормы не относятся к женщинам, которые родились до 1 апреля 1961 года. В зависимости от даты рождения их пенсионный возраст составит:

60 лет — если претендент на пенсию родился с 1 апреля по 31 декабря 1961 года;
59 лет 6 месяцев — с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года;
59 лет — с 1 апреля по 30 сентября 1960 года;
58 лет 6 месяцев — с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года;
58 лет — с 1 апреля по 30 сентября 1959 года;
57 лет 6 месяцев — с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года.


Источник: https://sud.ua







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