Режиссер из Кривого Рога Саша Рубан работает над мультфильмом «Мавка. Лесная песня»

Криворожанка Саша Рубан, которая посвятила себя съемкам анимационных фильмов, сейчас занимается самым ожидаемым проектом в Украине - полнометражным мультфильмом «Мавка. Лесная песня». Об этом сообщается на сайте проекта – студии Анимаград (Animagrad).

Некогда сотрудница регионального телеканала «Рудана», Саша Рубан сделала карьеру анимационного режиссера. Ее первая работа над короткометражной «Мавкой» весной 2018 года признана лучшим из 50-ти представленных проектов на самом крупном анимационном форуме Европы Cartoon Movie. Не только Саша, но и Украина участвовали на таком престижном аниме-форуме впервые.

Тогда работа Александры получила массу восхищенных отзывов, а маститое анимационное издание Animation Magazine украсило свою мартовскую обложку мультяшной Мавкой.

На мультфильм обратили внимание известные инвесторы, дистрибьюторы и компании, включая The Walt Disney Company. Все они дружно отметили высокое качество работы, и пророчат большой успех проекту на международном экране.

Сейчас Саша вместе со своей командой работает над полнометражной картиной «Мавка. Лесная песня». В основе фильма – драма-феерия украинской поэтессы Леси Украинки. Саша говорит, что ее Мавка вобрала в себя всю суть души, щедрость и нежную красоту украинской земли.

В ленте много музыки, она погружает в глубину эмоциональный переживаний происходящего на экране, и помогает прикоснуться к корням духовной связи народа со своей землей. Фильм будет одинаково интересен как взрослой, так и детской аудитории – для последних в мультике много забавных персонажей и захватывающих приключений.

Студия Анимаград (Animagrad) уже представила публике Официальный тизер режиссерской работы Саши Рубан и ее команды. Ожидается, что на большой экран «Мавка» выйдет в 2020 году.



Источник: КривбасСити



















