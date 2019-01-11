С должников по алиментам в пользу детей в 2018 году взыскано 4,6 млрд грн

В 2018 году сотрудники исполнительной службы министерства взыскали 4,6 млрд грн с неплательщиков алиментов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Министра юстиции Украины.

"За прошлый год нашими исполнителями в пользу детей было взыскано 4,6 млрд грн., что почти вдвое больше показателя 2017 года, когда украинским детям было возвращено 2,4 млрд грн задолженности", - сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

По словам министра, суды вынесли более 3 тысяч постановлений о привлечении должников к общественно полезным работам.

"Это может быть и уборка улиц, и наведение порядка на кладбищах, и обустройство общественных пространств. Важно, что оплата за такие работы уходит именно на погашение долга перед ребенком. Еще 12 500 должников объявлен в розыск", - отметил Петренко.

Он заверил, что в 2019 году работу по взысканию алиментов продлят.





Источник: УНН



















