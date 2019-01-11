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Сегодня, 13:30
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Умер один из создателей легендарных "Мимино" и "Кин-дза-дза" Юрий Кушнерев

Режиссера не стало 6 января на 82-м году жизни, о его смерти сообщила его супруга Маргарита Кушнерева. "Юра давно болел, умер в больнице, врачи говорят, что причина - оторвавшийся легочный тромб", - рассказала жена режиссера.

Юрий Кушнерев родился 3 октября 1937 года в Москве. В 1968 году начал карьеру в кино как ассистент режиссера и второй режиссер, затем стал режиссером киностудии "Мосфильм", был вторым режиссером фильма "Мимино".

Всего Кушнерев поставил более 40 фильмов, среди них: "Ребро Адама", "Сукины дети", "Чокнутые", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и другие.

Кушнерев не только снимал фильмы, но еще и был актером – он снялся в кинолентах "Паспорт" и "Осенний марафон".


Источник: Главред







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