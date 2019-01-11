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Сегодня, 12:00
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Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2019 году

10 января, на заседании правительства, Кабмин Украины утвердил график переноса рабочих дней в 2019 году. Соответствующее решение депутаты приняли без обсуждения. Решение, как будут работать банки и их учреждения в эти дни, оставили за НБУ.

Согласно проекту документа Минсоцполитики, начальству, в частности, рекомендуется перенести рабочие дни:


с понедельника, 30 декабря – на субботу, 21 декабря;
со вторника, 31 декабря – на субботу, 28 декабря;
со вторника, 30 апреля – на субботу, 11 мая.


При этом пять выходных дней подряд ожидается с 27 апреля по 1 мая – благодаря поздней Пасхе 2019 (празднуется в воскресенье, 28 апреля, при этом выходным становится автоматически и следующий за ним понедельник, 29 апреля) и празднованию Дня труда 1 мая.

В то же время не ожидается переноса рабочих дней из-за католического Рождества: 25 декабря в этом году выпадает на среду – соответственно, последняя рабочая неделя года будет разорвана рождественским выходным.


Источник: Главред







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