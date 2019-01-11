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Сегодня, 10:00
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Кошка Падме когтями сделала дыру в редкой картине XVII века

Британский искусствовед Бендор Гросвенор, который снимался в документальных циклах BBC "Потерянные шедевры Британии" и "Подделка или удача?", рассказал, что его кошка по кличке Падме испортила редкий шедевр XVII века - она вцепилась когтями в портрет, который ее владелец купил за 5.250 фунтов стерлингов ($ 6680).

Гросвенор восстанавливал картину английского художника Джона Майкла Райта, на которой из-за холода выступил конденсат.
"Когда я отошел, чтобы полюбоваться своей работой, моя кошка подпрыгнула и приземлилась прямо в центре картины", - пояснил искусствовед изданию The Telegraph.

Теперь в редком полотне зияет дыра от когтей питомца. И хотя картина не была полностью испорчена, Гросвенор говорит, что ее никогда не удастся вернуть в первоначальное состояние, а реставрация будет стоить столько же, сколько сама работа.

"Райт - один из моих любимых художников, я купил этот портрет, потому что он был в отличном состоянии, с оригинальной глазурью и деталями, которые чудом сохранились, - рассказал искусствовед. - Теперь он находится не в очень хорошем состоянии, но кошка, хотя бы, испортила изображенную на картине одежду, а не лицо ".

Гросвенор добавил, что Падме "не фанат Джона Майкла Райта и ни о чем не жалеет".


Источник: http://ipress.ua



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