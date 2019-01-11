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Сегодня, 18:41
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Пенсионный фонд назвал количество пенсионеров, получающих пенсии в банках

Всего в Украине в 2018 году через банковские учреждения получили пенсии более семи миллионов человек, передает пресс-центр ПФУ.

В Пенсионном фонде сообщили, что 7 миллионов 190 тысяч 500 пенсионеров получили выплаты в прошлом году.

 Большая часть пенсионеров обслуживается в двух банках: в Приватбанке (3,586 млн человек, что составляет 49,9%) и  Ощадбанке (2,693 млн человек).

Отмечается, что всего пенсионеры получили 240 765, 3 млн гривен.

Ранее стало известно, что минимальная пенсия в 2019 году составит 1669 гривен.

Любопытно, что в 2017 году управленческий персонал (шесть членов правления и девять директоров) НАК "Нафтогаз", согласно собственному финансовому отчету, заработал 214 миллионов гривень за 2017 год. То есть, зарплата директората почти равна годовой пенсии 7 миллионов украинцев.


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