Рост экономики пока недостаточен, украинцы уезжают, говорится в отчете МВФ

Слабая экономика, проблемные кредиты и заробитчане: МВФ опубликовал отчет по Украине. В Фонде отмечают, что рост экономики страны пока недостаточен, чтобы вернуть страну на докризисный уровень.

На заработках заграницей находятся от двух до трех миллионов украинцев, что составляет около 7,5 процента населения страны.

Такие данные приводится в ежегодном отчете Международного валютного фонда (МВФ).

"Значительно выросла трудовая миграция: за границей работают около 2-3 миллионов украинцев", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков МВФ, к росту числа заробитчан привели экономические проблемы в Украине.

Отмечается, что рост экономики Украины пока недостаточен, чтобы вернуть страну на докризисный уровень. Стране, говорится в отчете, по-прежнему не хватает инвестиций, а высокий уровень проблемных кредитов негативно влияет на банковскую систему страны.

"Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложной деловой средой, в то время как большое число работников ищут возможности трудоустройства за границей", - говорится в резюме отчета.

В сентябре прошлого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал министр.



Источник: Главред



















