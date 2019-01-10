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Сегодня, 11:00
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"Средняя по больнице" - в Украине "скорая" в среднем приезжает на вызов за 8,5 минут

В Украине карета "скорой помощи" в среднем тратит 8,5 минут, чтобы добраться до больного. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в 26 городах с десятитысячным населением.

В среднем с пациентом медики находятся 17 минут, а в больницу больного везут около 10 минут.

Однако это - в среднем. В сельской местности пациенты ждут бывает и по 40 минут. Особенно зимой.

А волонтеры, проводившие мониторинг бригад, отмечают, что протоколы лечения требуют пересмотра, в отличие от оперативной реакции.

В частности, медики часто советуют не всегда эффективные и целесообразные препараты. Специалисты советуют исправить эту ситуацию и больше уделить внимания системе обучения и повышению квалификации медиков.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун требует, чтобы работников бригад экстренной медицинской помощи во время выездов защищала полиция.


Источник: http://ua1.com.ua





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