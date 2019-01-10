Рост ВВП Украины не превысит 3%, считают эксперты Всемирного банка

Всемирный банк пересмотрел тенденции роста мировой экономики. Для Украины это значит, что рост ВВП замедлится до 2,9%. Об этом сообщает Maanimo со ссылкой на доклад Всемирного банка.

По сравнению с прогнозом, составленным в июне 2018 года, рост валового внутреннего продукта в 2019 году ожидается ниже на 1,1 п.п, то есть на уровне 2,9%, в 2020 году – на 0,6 п.п, то есть на уровне 3,4%, а в 2021 году ВВП вырастет до 3,8%.

В 2018 году ВВП вырос на 3,5%, но в третьем квартале рост начал замедляться из-за ухудшения динамики основных отраслей экономики.



Источник: https://news.maanimo.com







