В Одессе во время морозов заботятся не только о людях, но и о котах

В Одессе местные жители установили специальные деревянные "котопункты", напоминающие домики, и просят других подкармливать бездомных кошек зимой.
Об этом на своей странице в Facebook написал один из авторов идеи Денис Феденко.
Он отметил, что в "котопунктах" можно оставлять корм. Кроме этого, кошки могут прятаться в домиках от холода.
Первый объект был установлен в рамках городского проекта, предусматривающего строительство "котопунктив" в Одессе.
"Всем котикам не помочь, но многим можно попробовать. Я запускаю проект @koto_punkt. Первый домик находится в Лузановке, в районе Гольфстрим", - написал автор идеи.
Источник: http://ua1.com.ua