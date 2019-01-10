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Сегодня, 09:00
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В Одессе во время морозов заботятся не только о людях, но и о котах

В Одессе местные жители установили специальные деревянные "котопункты", напоминающие домики, и просят других подкармливать бездомных кошек зимой.

Об этом на своей странице в Facebook написал один из авторов идеи Денис Феденко.

Он отметил, что в "котопунктах" можно оставлять корм. Кроме этого, кошки могут прятаться в домиках от холода.

Первый объект был установлен в рамках городского проекта, предусматривающего строительство "котопунктив" в Одессе.

"Всем котикам не помочь, но многим можно попробовать. Я запускаю проект @koto_punkt. Первый домик находится в Лузановке, в районе Гольфстрим", - написал автор идеи.


Источник: http://ua1.com.ua










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