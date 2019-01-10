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Сегодня, 08:00
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В Украине от мороза погибло уже более 60 человек

В период с 12 декабря по 8 января в больницы за медицинской помощью с переохлаждением и обморожением обратились 1037 украинском. Больше всего от переохлаждения и обморожений пострадали жители Донецкой области - 135 человек.

Также много пострадавших в Харьковской - 121 человек, Днепропетровской - 117, Киевской - 90 и Одесской - 69, сообщает Depo.ua.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, от общего переохлаждения за указанный период умерли 64 человека.

Пункты обогрева есть практически во всех городах Украины, однако люди без определенного места жительства и попавшие в беду одинокие - не всегда могут до них добраться.


Источник: Газета.юа





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