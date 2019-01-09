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Бизнес / Финансы
Вчера, 20:33
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Украина в 2019 году вполне в состоянии расплатится с МВФ

Напряжение для Украины в этом и следующем году по выплате долгов достаточно велико, но нет никаких существенных препятствий для выплат. Об этом сообщил президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

«Считаю, что Украина сможет выплатить МВФ в 2019 году более 1,8 миллиарда долларов. Это все занесено в график выплат. То, что касается обслуживания долга, то это занесено в бюджет. Что касается основной части выплат, то в принципе для того, чтобы это не было обременительно для экономики, как бы происходит реструктуризация задолженностей, то есть перезайм», – отметил экономист.

По словам Я. Жалило, это возможно в результате возобновления программы «stand-by», которая позволяет в случае необходимости обращаться за ресурсом МВФ.

«Кроме того, я так предполагаю, что правительство будет выходить на рынки децентрализованных заимствований. Действительно, нам нужно заплатить много и не только МВФ, а и по другим внешним долгам. Напряжение для Украины в этом и следующем году достаточно велико, но каких-то радикальных препятствий этому я не вижу», – заявил он.


Источник: НБ






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