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Вчера, 19:26
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Великобритания позволила своим колониям чеканить фунт стерлингов

Бывшие колонии Великобритании (а может, они еще не так уж независимы, как оказывается) наконец-то получили от метрополии разрешение чеканить свой фунт стерлингов. Соответствующее разрешение выдал правительство государства.

К заморских территорий Великобритании относятся Ангилья (Карибы) Бермуды (Северная Атлантика) часть антарктических территорий; Британские Виргинские острова (Карибы) острова Кайман (Карибы) Монтсеррат (Карибы) остров Питкэрн (Тихий океан) острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Южная Атлантика) Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (Южная Атлантика) острова Теркс и Кайкос (Багамы) Акротири и Декелия (Средиземноморье).

К владениям британской короны - остров Мэн в Ирландском море; острова Гернси и Джерси в проливе Ла-Манш.

Теперь на указанных территориях смогут чеканить монету номиналом 1 с собственным уникальным дизайном на реверсе.

Этот шаг был принят в качестве гарантии, что они смогут получить выгоду от использования таких денег.

На реверсах новых 12-гранных монет будут размещены изображения, отражающие культурное наследие и историю этих территорий.

По мнению министров, это подчеркнет связь заморских владений с Лондоном.


Источник: Зик








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