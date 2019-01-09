Великобритания позволила своим колониям чеканить фунт стерлингов

Бывшие колонии Великобритании (а может, они еще не так уж независимы, как оказывается) наконец-то получили от метрополии разрешение чеканить свой фунт стерлингов. Соответствующее разрешение выдал правительство государства.

К заморских территорий Великобритании относятся Ангилья (Карибы) Бермуды (Северная Атлантика) часть антарктических территорий; Британские Виргинские острова (Карибы) острова Кайман (Карибы) Монтсеррат (Карибы) остров Питкэрн (Тихий океан) острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Южная Атлантика) Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (Южная Атлантика) острова Теркс и Кайкос (Багамы) Акротири и Декелия (Средиземноморье).

К владениям британской короны - остров Мэн в Ирландском море; острова Гернси и Джерси в проливе Ла-Манш.

Теперь на указанных территориях смогут чеканить монету номиналом 1 с собственным уникальным дизайном на реверсе.

Этот шаг был принят в качестве гарантии, что они смогут получить выгоду от использования таких денег.

На реверсах новых 12-гранных монет будут размещены изображения, отражающие культурное наследие и историю этих территорий.

По мнению министров, это подчеркнет связь заморских владений с Лондоном.



Источник: Зик



























