Затонувшее возле Турции грузовое судно везло уголь из ОРДЛО

Возле берегов турецкого Самсуна затонуло торговое судно, в результате погибло шесть человек, среди них четверо украинцев. Об этом сообщили береговая охрана, местные власти и посол Украины в Турции Андрей Сибиг.

"Волго-Балт 214" шел в турецкий город Самсун из российского порта в Азовском море с грузом угля.

Судно ходило под панамским флагом. На балкере находилось тринадцать членов экипажа, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

Судно подало сигнал бедствия, находясь в 77 морских милях от берега. Катастрофа наступила в результате удара волны: балкер разломился и стал тонуть. К спасению экипажа, в котором была также одна женщина, были привлечены самолет, четыре вертолета, поисково-спасательное судно и два катера турецкой береговой охраны.

Как выяснилось, судно нарушало международное морское право: в свое время заходило в порты оккупированного Крима.



Источник: Цензор



















