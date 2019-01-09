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Сегодня, 15:32
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Затонувшее возле Турции грузовое судно везло уголь из ОРДЛО

Возле берегов турецкого Самсуна затонуло торговое судно, в результате погибло шесть человек, среди них четверо украинцев. Об этом сообщили береговая охрана, местные власти и посол Украины в Турции Андрей Сибиг.

"Волго-Балт 214" шел в турецкий город Самсун из российского порта в Азовском море с грузом угля.

Судно ходило под панамским флагом. На балкере находилось тринадцать членов экипажа, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

Судно подало сигнал бедствия, находясь в 77 морских милях от берега. Катастрофа наступила в результате удара волны: балкер разломился и стал тонуть. К спасению экипажа, в котором была также одна женщина, были привлечены самолет, четыре вертолета, поисково-спасательное судно и два катера турецкой береговой охраны.

Как выяснилось, судно нарушало международное морское право: в свое время заходило в порты оккупированного Крима.


Источник: Цензор






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