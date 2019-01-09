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Сегодня, 11:00
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Одного туриста из заблудившихся в Карпатах всё еще не нашли


Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января около 17:00. В нем сообщалось, что три туриста, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межигорского района, в условиях плохой видимости потеряли ориентиры и заблудились.

"На их поиски было направлено отделение горных спасателей села Нижние Ворота Воловецкого района. Поддерживая с заблудшими телефонную связь, спасатели посоветовали мужчинам двигаться в сторону села Березники Свалявского района, однако те не выполнили рекомендации спасателей и решили подниматься крутыми склонами в сторону вершины горы", – добавили в ГСЧС.

Вскоре после полуночи спасатели сумели найти двух туристов, которые рассказали, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Мужчины предоставили GPS-координаты своего друга, но его пока что не обнаружили.

"Около трех часов утра были найдены лыжная маска и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружено", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что спасатели все-таки нашли пропавшего, но помочь ему уже не сумели – мужчина был мертв.

Второй вызов об исчезновении туристов поступил около 22:20. Сообщалось, что в районе той же горы заблудились два лыжника.

"Всего к поискам привлечено 16 спасателей и три единицы техники от горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота Воловецкого района, пгт Межгорье Межгорского района и г. Мукачево", – заверили в ГСЧС.

7 января в 13.30 на связь вышел турист, который пропал вечером 6 января в районе горы Гемба в Закарпатской области, сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайными ситуациям.

"Судьба еще одного туриста в настоящее время остается неизвестной. Поиски продолжаются", – подчеркнули в пресс-службе.


Источник: Сегодня





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