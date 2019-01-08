Количество беженцев из-за страшных событий дома - в мире растет

По состоянию на середину 2018 в мире насчитывалось 68,8 миллиона беженцев, вынужденных переселенцев и людей, ищущих убежища. Это на 300 000 больше, чем в начале 2018 года. Больше всего бегут из Сирии. Об этом сообщает ООН.

Количество собственно беженцев возросло на 554 000 - до 2,5 млн. Зато количество внутренне перемещенных лиц несколько сократилась с 40 до 39,7 миллиона, свидетельствуют данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Больше всего бегут из Сирии. Некоторые сирийцы возвращаются в страну, а потом снова оставляют ее. Таким образом число сирийских беженцев возросло на 180 000 - до 6,5 миллиона. Это значит, что примерно каждый третий беженец на планете - сириец. Большинство из них сейчас живут в Турции (3,6 миллиона), Ливане (968,1 тысячи) и Иордании (667,2 тысячи).

Еще 2,7 миллиона человек выехали из Афганистана, а из Южного Судана - 2,5 миллиона.

Также, на 55-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН страны-участницы приняли Глобальный пакт о беженцах. Данное соглашение предусматривает механизмы ослабления бремени беженцев из принимающих их стран, механизмы по улучшению ситуации с обеспечением беженцев на новых местах, а также усилия по улучшению условий жизни в тех местах, откуда наблюдается наибольший отток жителей.





Напомним: в Украине на конец 2018 года зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев из оккупированной части Донбасса и из Крыма.

По разным данным до двух миллионов переселенцев в России и около 100 тысяч в Европе



Источник: http://ipress.ua



























