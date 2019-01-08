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Сегодня, 11:30
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Митрополия или патриархат - как будут развиваться события

Филарет заявил, что сегодня ПЦУ - метрополия, однако она имеет претензию на патриархат, так как это большая церковь. Просто не всё бывает сразу и прямо сейчас.

Константинополь в будущем может признать Православную церковь Украины (ПЦУ) патриархатом. Об этом заявил почетный патриарх Филарет, передает РБК-Украина со ссылкой на «Прямой».

«Пока что нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хоть мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на том, что мы — метрополия, но митрополия для всего православия. Мы имеем претензию на патриархат потому, что мы — большая церковь. Мы имеем надежду, что Украинскую церковь со временем константинопольский Вселенский патриарх признает и патриархатом. Это — будущее, но это будет. Постепенно все войдут в молитвенное единение и с Вселенским патриархом, и с украинской церковью. В том числе и русская, потому что другого пути нет», — сказал Филарет.


Источник: https://cn.com.ua








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