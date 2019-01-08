Доходы или прибыль Порошенко - что и на сколько выросло за год

"Аналитики" и блогеры уверяют, что Пётр Порошенко стал в 2018 году в 80 раз богаче, чем был в 2017-м, обвиняя его в "заработках на крови" и обворовывании нищей, воюющей страны. Однако, на проверку оказывается, что тут налицо простая манипуляция с открытыми данными о задекларированных президентом доходах.



Итак, что президент имел в 2017 году



Общая сумма доходов, которые президент получил в 2017 году, составляет 16,3 млн гривен.

При этом его зарплата составила 336 тысяч гривен и, по информации пресс-службы главы государства, эти деньги он в полном объеме перечисляет на благотворительные цели.

В разделе декларации "Ценные бумаги" указано, что Петр Порошенко является владельцем акций Международного инвестиционного банка на сумму 20 млн грн., Инвестиционных фондов "Прайм Эссетс Кэпитал" - на сумму 375 тыс. грн. и "Прайм Эссетс Кэпитал" - на сумму почти 8 млн грн.

В пресс-службе президента напоминают, что свою долю в крупнейшем активе, корпорации "Roshen", президент передал в доверительную собственность "Rothschild".

Производство на кондитерской фабрике в Липецке остановлено и законсервировано, согласно решению менеджмента компании.

Президент указал, что также является конечным бенефециаром ряда компаний, в том числе завода "Кузница на Рыбацком", Международного инвестиционного банка и Севастопольского морского завода.

В пресс-службе главы государства уточнили, что Севастопольский завод указали в декларации, поскольку "де-юре с точки зрения международного и украинского права это предприятие остается украинским".

Там напомнили, что Севастопольский морской завод сначала был "национализирован" оккупационными властями Севастополя, а в начале этого года было незаконно объявлено о его переходе в "государственную собственность России".

Однако, в течение 2017 года Петр Порошенко НЕ получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.

Что касается благотворительности президента Украины, то по сообщению пресс-службы, эти расходы в декларации не отражены, поскольку такую ​​деятельность осуществляло не физическое лицо, а всеукраинская организация "Благотворительный Фонд Порошенко" и юридические лица, бенефициарным владельцем которых является сам Петр Порошенко.

Там добавили, что сумма расходов на благотворительность в 2017 году составила около 200 млн грн. А общая сумма подобных расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 год включительно превысила 800 млн грн.



Теперь о задекларированных доходах за 2018 год



В 2018 года президент внес информацию о дивидендах за 2017-й и 2018-й годы - суммарно это почти 1.3 млрд гривен, большая часть которых - дивиденды от Rothschild Trust (ей была передана в траст доля Порошенко в кондитерской корпорации Roshen) и публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», а также - доходы от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ) и доходы от продажи недвижимости.



В итоге...



Вот эту общую сумму доходов президента в 2018 году и сравнивают с той, которая официально задекларирована в 2017 году - 1.3 млрд против 16.3 млн гривен - и получается "рост" почти в 82 раза, который обсуждают в соцсетях.

Правда, наиболее честные "аналитики" в самом конце гневных публикаций скромно сообщают, что речь идет именно о сравнении задекларированных доходов, а не прибыли, забывая прибавить при этом, что тут фигурируют дивиденды за два года.

В итоге никакого "запредельного" роста нет. Есть открытые доходы, которые президент регулярно декларирует.





Источник: https://from-ua.com



























