Украинская армия получает новую современную технику - танки, ЗРК, боевые "птички"

Более 200 единиц техники было передано Вооруженным силам перед новогодними праздниками. Речь идет как о новых, так и о модернизированных единицах. От автотранспорта - до танков и самолетов. Церемония состоялась на аэродроме Озерное Житомирской области.

По словам Президента Петра Порошенко, это лишь 10% от сделанного украинским Оборонпромом за год.

Зенитно-ракетные системы С-300 в ноябре проверялись во время учений в Херсонской области. Теперь - готовы к службе в ВСУ.

"Зенитно-ракетный комплекс С-300 ПТ - после среднего ремонта, он предназначен для уничтожения воздушных целей на больших высотах, до 27 тыс. метров и до 75 километров в дальности", - отчитывается командир зенитно-ракетного дивизиона Михаил Мироненко.

А вот модернизированный Су-25 - предназначен, чтоб с неба противодействовать наземным угрозам. Этот самолет передали на вооружение бригаде тактической авиации, расположенной вблизи Николаева. Рядом - беспилотники украинского производства. Их получат как боевые части, так и военные учебные заведения. Спектр использования таких беспилотников широк - разведка, сопровождение техники, корректировки артиллерии.

Почти два десятка модернизированных танков распределили между различными боевыми частями. Морские пехотинцы получили восстановленный в Харькове Т-80БВ, газотурбинный двигатель которого позволяет развить скорость до 80 км / ч, что как раз подходит этому роду войск.

"Это танк прорыва, он может двигаться в направлении фронта, прорывать линию фронта, и углубиться в тыл. Дать возможность основной массе войск двинуться дальше", - говорит военнослужащий Сергей.

Просто на аэродроме военнослужащие начинают прогревать полученную технику и готовяться транспортировать ее в расположение своих подразделений.

Часть - уже скоро окажется на востоке Украины.





Источник: https://www.5.ua



























