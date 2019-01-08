Правительственные программы поддержки сельхозпредприятий - работают, сообщил премьер

"В 2018 году правительственными программами поддержки аграриев воспользовались более 6 тыс. Предприятий и около 104 тыс. украинских домохозяйств", - написал в facebook Гройсман.

В частности, правительство компенсировало 2500 грн хозяевам за каждого теленка, 1500 грн предприятиям за каждую молочную корову, 80% стоимости семян и саженцев, 15-40% стоимости украинской сельхозтехники, 25-30% стоимости строительства ферм.

Гройсман заверил, что все программы поддержки аграриев будут продолжены в 2019 году.



Источник: https://espreso.tv







