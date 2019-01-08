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Знаковое фото: Иван Сидор, который бил в колокола на Майдане, держит Томос

В сети обратили внимание на невероятные повороты судьбы, когда увидели Томос в руках священника Ивана Сидора, который в 2013 году сообщил киевлянам о штурме Майдана.

Невероятные повороты судьбы! Пять лет назад 11 декабря 2013, Иван Сидор всю ночь бил в колокола, чтобы известить о штурме "Беркута".

15 декабря 2018 - он бил в колокола святой Софии Киевской, извещая об избрании канонического предстоятеля Украинской православной церкви - митрополита Епифания.

А 6 января 2019 - он же держит долгожданный Томос.

Снимок был сделан через несколько минут после того, как Вселенский патриарх передал этот документ Киевскому митрополиту.

"История сделала еще один сногсшибательный виток. Удивительная судьба у парня", - обратила внимание пользовательница с ником Olik Djokich.


Источник: https://www.obozrevatel.com




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