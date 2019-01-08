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СБУ расследует попытку захвата власти организаторами "Майдана 3.0"

Так называемый "Первый национальный украинский конгресс" объявил все органы власти Украины нелегитимными и поставил себе цель силой свергнуть государственный строй в стране. Поэтому за организацию взялась Служба безопасности Украины.

В мае 2018 года в столице Чехии Праге состоялось мероприятие под названием "Первый национальный украинский конгресс" (ПНУК). Его участники провозгласили себя единственным легитимным законодательным органом власти Украины, а Верховную Раду, Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел объявили преступными организациями.

На том же мероприятии "конгрессмены" заявили о создании "Украинской народной армии", задачей которой должно стать противостояние с Национальной гвардией и Национальной полицией, чтобы силой захватить власть в стране.

Кроме того, участники ПНУК создали "народный трибунал", собственную "спецслужбу" и "разведку", которые должны "выносить приговоры", следить и нападать на государственных и политических деятелей.

На съезде в Праге "конгрессмены" выбрали единым кандидатом в президенты Украины активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, однако уже в ноябре ПНУК объявил ему недоверие.

В сентябре 2018 СБУ установила, что подразделения так называемой "Украинской народной армии" действовали территории Киева, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областей и города Кременчуг (Полтавская область).

Лидером ПНУК является Рустам Ташбаев. Этот человек около 20 лет назад эмигрировал в США, получил там американское гражданство, но в 2014 году вернулся в Украину.

Ташбаев прежде всего известен как организатор политической акции "Майдан 3.0". В июне 2015 года его сторонники установили на Майдане палатки, однако они простояли недолго. Самого Ташбаева задержали правоохранители и депортировали из Украины. Тогдашний глава СБУ Украины Валентин Наливайченко заявил, что провокационное мероприятие на Майдане финансировали террористические организации "ЛНР" и "ДНР".

Источник:ТСН









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