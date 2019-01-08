Во время обыска ювелирный салон ограбили на четверть миллиона

Беспрецедентное решение, которое вынес Хозяйственный суд Киева, указывает на очень неприятные детали нашего бытия.

Хозяйственный суд Киева взыскал из государственного бюджета в пользу ООО «Часовой салон «Кристалл» 25,4 млн. грн. убытков.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на решение от 18 декабря, обнародованное 3 января.

В 2014 году прокуратурой Киева проводилось досудебное расследование в отношении группы неустановленных лиц, которыми осуществлялась продажа контрафактных товаров, в частности, с использованием радиационно-загрязненного сырья по адресам: г. Киев, ул. Городецкого, 12/3 и Киев, Институтская, 14 по признакам преступления по ч.3 ст.229 УК.

20 августа 2014 на основании постановления суда в помещении магазина «Граф» по адресу: г.Киев, ул. Архитектора Городецкого, 12/3, где осуществляло хозяйственную деятельность ООО «Часовой салон «Кристалл», был проведен обыск и изъяты ювелирные изделия и часы. По заявлению директора магазина было открыто три уголовных дела по по факту кражи, присвоения имущества, превышения полномочий и злоупотребления властью, а также служебного подлога.

В заявлении говорилось, что работникам не позволили присутствовать при обыске. Когда прокуроры и следователи покинули помещение, то там все было перевернуто, витрины разбиты, выявлено отсутствие товара, а также денег, которые хранились в сейфе. Аудит и инвентаризация подтвердили недостаток товара.

23 сентября 2014 прокуратурой Киева дело, в котором проводился обыск, было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

В 2015 году в суд направлено дело по обвинению 10 человек: старшего прокурора прокуратуры Печерского района Киева, старшего прокурора прокуратуры Печерского района Киева, старшего следователя следственного отдела Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве и оперуполномоченных сектора по раскрытию имущественных преступлений отдела уголовного розыска Печерского РУ ГУ МВД Украины в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.185 УК (кража) и ч.3 ст.365 УК (превышение служебных полномочий). Более чем за три года дело все еще находится на стадии подготовительного заседания. В уголовном деле «Часовой салон «Кристалл» был признан гражданским истцом, но в 2018 компания этот иск отозвала.

Хозяйственный суд Киева решил, что истец обосновал противоправность поведения сотрудников прокуратуры во время обыска. При этом видеозапись с камеры магазина, которая работала в момент обыска, суд не принял в качестве доказательства, поскольку он не был заверен электронной подписью.

Суд признал убытки магазина в сумме 25,4 млн. грн. - это стоимость пропавших товаров по состоянию на август 2014 года, как ее оценил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Отметим, что обвиняемый по делу об ограблении магазина Виталий Савчук в 2015 году через суд восстановился в должности старшего прокурор прокуратуры Печерского района Киева, а также отсудил средний заработок за время вынужденного прогула. Это решение было подтвержден судами высших инстанций, и Савчук до сих пор работает в прокуратуре.

Следователь Печерского УП ГУ ЧП в г. Киеве Сергей Кострица уволился в августе 2018 года.