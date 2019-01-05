Дело Зайцевой: почему экспертам не хватило материала для первоначального исследования

Дело о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове настолько явно затягивается следствием, что это уже не вызывает сомнений, похоже, даже у коллег членов следственной групы. И даже у полиции, спустя более чем год после происшедшего, вдруг появилось намерение проверить действия следователя.

В Главном управлении Нацполиции в Харьковской области назначили служебную проверку в отношении следственной группы по делу о ДТП на Сумской.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По поводу того, что следственной группой, проводившей досудебное расследование по данному уголовному производству, якобы не была предоставлена медицинская документация в полном объёме, проводится служебное расследование контрольно-методическим отделом Следственного управления, результаты которого будут сообщены дополнительно, — сообщили в Харьковском облуправлении полиции.

На этапе досудебного расследования в январе 2018 года эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы завершили экспертизу в отношении водителя Lexus Елены Зайцевой. Тогда эксперты не смогли ответить на первый вопрос постановления следователя Игоря Волкова: находилась ли подозреваемая Зайцева в момент ДТП в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических или других одурманивающих веществ. Причиной указали отсутствие необходимых документов.

В распоряжение судебно-медицинского эксперта не были предоставлены какие-либо данные относительно проведения токсикологического исследования крови или мочи с целью выявления наличия алкоголя или наркотических веществ, а поэтому ответить на вопрос №1 данного постановления невозможно, — сказано в экспертизе, которая длилась с 20 декабря 2017-го по 10 января 2018-го.

К моменту начала судебно-медицинской экспертизы 24 ноября 2017 года уже был готов вывод другой экспертизы ХОБСМЭ в отношении Зайцевой — судебно-токсикологической. В ней говорится, что в моче Зайцевой выявлены фенобарбитал, кодеин и метаболиты анальгина.

Вопрос, действительно ли и почему следователи на этапе досудебного расследования не передали судебно-токсикологический вывод экспертам, проводившим судебно-медицинскую экспертизу в отношении Зайцевой, а также почему, как заявил врач-лаборант, не хватило анализа Зайцевой для подтверждения в её организме опиатов, задали начальнику Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олегу Беху на итоговой пресс-конференции 28 декабря.

Я подтверждаю, что вместе с понятыми было отобрано достаточно образцов для сравнительного исследования обвиняемой. Что касается вопросов, которые сегодня возникают, возможно, нужно принять решение для их дополнительной проверки, — сказал Бех.

Начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж тогда же несколько раз повторил, что следователь передал экспертам все необходимые материалы.

Все материалы в период досудебного расследования предоставлялись экспертам для проведения экспертиз, в том числе и химических. Почему сейчас эксперты говорят в суде, когда идёт судебное расследование, что что-то где-то не предоставлялось, или была какая-то возможность, почему сейчас [врач-нарколог] Федирко скрывается, — это уже другие вопросы. Но полиция не будет стоять в стороне, мы уделим максимальное внимание, чтобы провести служебное расследование. И если необходимо и будут основания, как вы говорите, по наркоцентру мы внесём сведения в Единый реестр досудебных расследований и проверим, законно ли проводились экспертизы. Но на данный момент, я скажу, что на период досудебного расследования все материалы находились в материалах уголовного производства... Я ещё раз повторюсь, следователь Волков на период досудебного расследования все материалы экспертам предоставил, — сказал Чиж.

На выяснении вопроса о состоянии Зайцевой в момент ДТП настаивает представитель потерпевших Лариса Матвеева и защитник Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

Матвеева убеждена, что факт обнаружения опиатов должен был лечь в основу обвинения — как обстоятельство, отягчающее наказание для Зайцевой. Представитель потерпевших также направила жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, чтобы там дали оценку действиям прокуроров.

4 декабря 2018 года Киевский райсуд Харькова по ходатайству Сергея Перепелицы назначил дополнительную судебно-медицинскую экспертизу в отношении обвиняемой, адресовав экспертам тот же вопрос: находилась ли Зайцева в момент ДТП 18.10.17 под действием наркотических или других одурманивающих средств.

Вывод дополнительной экспертизы суд озвучил 19 декабря:

Учитывая данные, представленные в материалах дела, достоверно ответить на вопрос, находилась ли Зайцева Е. О. в момент ДТП 18.10.17 года около 20:43 в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств, не является возможным из-за отсутствия количественного определения содержимого кодеина или фенобарбитала в моче гражданки Зайцевой, что является базовым критерием установления как самого факта, так и степени опьянения какого-либо генеза.

Следующее заседание Киевского районного суда по делу назначено на 8 января.

Источник: Медиапорт