Дело Зайцевой: почему экспертам не хватило материала для первоначального исследования

Дело о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове настолько явно затягивается следствием, что это уже не вызывает сомнений, похоже, даже у коллег членов следственной групы. И даже у полиции, спустя более чем год после происшедшего, вдруг появилось намерение проверить действия следователя.
В Главном управлении Нацполиции в Харьковской области назначили служебную проверку в отношении следственной группы по делу о ДТП на Сумской.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
На этапе досудебного расследования в январе 2018 года эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы завершили экспертизу в отношении водителя Lexus Елены Зайцевой. Тогда эксперты не смогли ответить на первый вопрос постановления следователя Игоря Волкова: находилась ли подозреваемая Зайцева в момент ДТП в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических или других одурманивающих веществ. Причиной указали отсутствие необходимых документов.
К моменту начала судебно-медицинской экспертизы 24 ноября 2017 года уже был готов вывод другой экспертизы ХОБСМЭ в отношении Зайцевой — судебно-токсикологической. В ней говорится, что в моче Зайцевой выявлены фенобарбитал, кодеин и метаболиты анальгина.
Вопрос, действительно ли и почему следователи на этапе досудебного расследования не передали судебно-токсикологический вывод экспертам, проводившим судебно-медицинскую экспертизу в отношении Зайцевой, а также почему, как заявил врач-лаборант, не хватило анализа Зайцевой для подтверждения в её организме опиатов, задали начальнику Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олегу Беху на итоговой пресс-конференции 28 декабря.
Начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж тогда же несколько раз повторил, что следователь передал экспертам все необходимые материалы.
На выяснении вопроса о состоянии Зайцевой в момент ДТП настаивает представитель потерпевших Лариса Матвеева и защитник Геннадия Дронова Сергей Перепелица.
Матвеева убеждена, что факт обнаружения опиатов должен был лечь в основу обвинения — как обстоятельство, отягчающее наказание для Зайцевой. Представитель потерпевших также направила жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, чтобы там дали оценку действиям прокуроров.
4 декабря 2018 года Киевский райсуд Харькова по ходатайству Сергея Перепелицы назначил дополнительную судебно-медицинскую экспертизу в отношении обвиняемой, адресовав экспертам тот же вопрос: находилась ли Зайцева в момент ДТП 18.10.17 под действием наркотических или других одурманивающих средств.
Вывод дополнительной экспертизы суд озвучил 19 декабря:
Следующее заседание Киевского районного суда по делу назначено на 8 января.
Источник: Медиапорт