Обратная сторона Луны почти ничем не отличается от той, которую мы видим

Китайский зонд «Чанъэ-4» (Chang’e-4) стал первым космическим аппаратом, который удачно приземлился на обратную сторону Луны. Об этом пишет Tjournal.

Луноход совершил посадку на «обратную» сторону спутника Земли в четверг, 3 января, в 10:26 по пекинскому времени. «Чанъэ-4» уже сделал первые фотографии, которые опубликовали в Twitter.

Сегодня все СМИ пишут, что именно благодаря успешной космической миссии Китая человечество впервые увидело обратную сторону Луны, которую невозможно увидеть с поверхности Земли.

На самом деле - это не так.

60 лет назад - 4 октября 1959 года - в Советском Союзе был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-3» («изделие Е-2А»). Примерно через трое суток, 7 октября, в промежутке между 6:30 и 7:10 по московскому времени станция выполнила фотографирование невидимой стороны Луны и передала снимки по телевизионному каналу на Землю.

Так что китайцы в этом деле всего лишь вторые, что, естественно, не умаляет их жостижений.

Космический аппарат «Чанъэ-4» стартовал с космодрома Сичан 8 декабря и спустя несколько дней достиг Луны. 30 декабря зонд вышел на расчетную орбиту, а через 26 дней мягко приземлился в кратере Эйткен, расположенном в южном полушарии спутника Земли.

Главной задачей аппарата является исследование поверхности Луны, ее минерального состава и рельефа. «Чанъэ-4» также проведет ряд геологических и астрофизических экспериментов.

В результате данного эксперимента ученые смогут принять решение касательно размещения в будущем на поверхности Луны небольшого радиотелескопа.

Ученые намерены также провести эксперимент по созданию в космических аппаратах стабильной замкнутой экосисистемы. Для этого в посадочной платформе установлен герметичный контейнер с семенами картофеля и резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) и яйцами тутового шелкопряда.

К слову, эта миссия является частью более крупной китайской программы исследования Луны. Первая и вторая миссии Chang’e были предназначены для сбора данных с орбиты, а третья и четвертая — для наземных операций.



Источник: https://inforesist.org































