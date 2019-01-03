Лягушки используют питона Монти как транспортное средство

Тростниковые жабы были завезены в Австралию в 30-х годах прошлого века и распространились по всему континенту. Они ядовиты, пожалуй, именно поєтому питоны не смотрят на них, как на пищу, чем хитрые лягушки и пользуются.

Несколько тростниковых жаб забрались на трехметрового оливкового питона, когда ливень затопил их норы у дамбы в городке Кунунарра в Австралии. Фермер Пол Мок снял видеокадры путешествия лягушек на змее и разместил их в YouTube.

Он рассказал телеканалу ABC Australia, что часто видит питона на своем участке и дал ему прозвище Монти.

"Просто поразительно, насколько разумна эта змея и как она ладит с лягушками, чтобы помочь им выжить", - отметил Мок.

Еще одна лягушка медленно лазит по телу питона, который обився вокруг ветвей кокосовой пальмы. Охранник зоопарка пояснил, что этот питон в принципе не питается лягушками: выросли вместе, поэтому животные не демонстрируют страха или агрессии в отношении друг к другу.



Источник: https://www.unian.ua































